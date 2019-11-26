На портале госуслуг был зарегистрирован крупный сбой

Сайт gosuslugi.ru работал с перебоями или вовсе был недоступен почти сутки, с вечера 25 ноября до вечера 26 ноября. Об этом сообщает РБК.

По данным агентства, перегрузка сервера может быть связана с тем, что на эти дни приходится последний срок для оплаты налогов: 2 декабря является последним днем, когда можно избежать задолженностей. Сайт выдавал пользователям сообщение об ошибке 405, которая говорит о запрете сервера на проведение операции.