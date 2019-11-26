На портале госуслуг был зарегистрирован крупный сбой

26 ноября 201920:59

Сайт gosuslugi.ru работал с перебоями или вовсе был недоступен почти сутки, с вечера 25 ноября до вечера 26 ноября. Об этом сообщает РБК.

По данным агентства, перегрузка сервера может быть связана с тем, что на эти дни приходится последний срок для оплаты налогов: 2 декабря является последним днем, когда можно избежать задолженностей. Сайт выдавал пользователям сообщение об ошибке 405, которая говорит о запрете сервера на проведение операции.

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В пресс-службе дочерней компании "Ростелекома", которая является оператором сайта, подтвердили проблемы с доступом, но не указали причин. О сбое сообщили и в Минкомсвязи. Проблемы с доступом в портал отметили сами пользователи, напомнив, что и в прошлом году в последнюю неделю ноября наблюдались неполадки. По данным агентства, в 2018 году количество пользователей в эти дни составило около 2 млн против обычных 300 тыс в день, что не могло не сказаться на работе сервиса. На сегодняшний день, как сообщает Минкомсвязи, порталом пользуется более 100 млн человек.

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ФОТО: pixabay.com
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