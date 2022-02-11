На популярном мексиканском курорте Канкун ужесточили меры безопасности из-за местных картелей
Полиция Мексики начала патрулирование гостиничных зон на популярном курорте Канкун, сообщает Riviera Maya News.
Это является частью программы по усилению безопасности отдыха на курорте. Сотрудники правоохранительных органов проводят выборочную проверку документов у туристов. Власти направили полицейских на квадроциклах в надежде предотвратить преступную деятельность на пляжах. Офицеры могут проводить выборочные проверки отдыхающих, как жителей, так и приезжих. По этой причине туристам рекомендуют носить с собой документы.
В Канкуне и соседних курортах участились случаи криминальных разборок местных картелей, пишет Traveloffpath. Так, недавно в популярном отеле Xcariot недалеко от Плайя-дель-Кармен были казнены двое граждан Канады. Не исключено, что они могли быть связаны с организованной преступностью. На этом фоне власти отправили для защиты туристов Национальную гвардию. Автоматчики дежурят на многих пляжах.
США уже выпустили предупреждение о необходимости воздержаться от поездок в Мексику, ссылаясь на преступность и высокий уровень распространения COVID-19.
В настоящее время в Мексику осуществляются чартерные программы российских туроператоров.
Напомним, в конце января в результате автоаварии с микроатобусом, которая произошла в районе Лагос-де-Морено в штате Халиско на западе Мексики, погибли 13 человек, еще 10 получили травмы.
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