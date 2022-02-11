На популярном мексиканском курорте Канкун ужесточили меры безопасности из-за местных картелей

Это является частью программы по усилению безопасности отдыха на курорте. Сотрудники правоохранительных органов проводят выборочную проверку документов у туристов. Власти направили полицейских на квадроциклах в надежде предотвратить преступную деятельность на пляжах. Офицеры могут проводить выборочные проверки отдыхающих, как жителей, так и приезжих. По этой причине туристам рекомендуют носить с собой документы.

В Канкуне и соседних курортах участились случаи криминальных разборок местных картелей, пишет Traveloffpath. Так, недавно в популярном отеле Xcariot недалеко от Плайя-дель-Кармен были казнены двое граждан Канады. Не исключено, что они могли быть связаны с организованной преступностью. На этом фоне власти отправили для защиты туристов Национальную гвардию. Автоматчики дежурят на многих пляжах.

США уже выпустили предупреждение о необходимости воздержаться от поездок в Мексику, ссылаясь на преступность и высокий уровень распространения COVID-19.

В настоящее время в Мексику осуществляются чартерные программы российских туроператоров.

Напомним, в конце января в результате автоаварии с микроатобусом, которая произошла в районе Лагос-де-Морено в штате Халиско на западе Мексики, погибли 13 человек, еще 10 получили травмы.

