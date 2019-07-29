На пляжах столицы в выходные отдохнули более 62 тысяч человек
Более 62 тысяч отдыхающих зафиксировали на пляжах Москвы сотрудники ГКУ «Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах» в минувшие выходные, 27 и 28 июля, сообщает АГН «Москва».
Спасатели отметили, что в уик-энд всегда возрастает число отдыхающих. Также в спасательной службе уточнили, что за прошедшие выходные было спасено семь человек. Шестеро их них были в состоянии алкогольного опьянения.
Добавим, всего с начала лета было спасено 68 человек.
Напомним, минувшие выходные отметились крайне тёплой погодой. Уже с начала текущей недели жителям столичного региона синоптики обещали похолодание. Однако, с середины недели, по предварительным прогнозам, тепло начнёт возвращаться в столицу. Уже к выходным температура в Москве начнет повышаться. Например, в субботу она составит уже 17-18, а в воскресенье 20 градусов тепла.
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