На пляжах столицы в выходные отдохнули более 62 тысяч человек

Более 62 тысяч отдыхающих зафиксировали на пляжах Москвы сотрудники ГКУ «Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах» в минувшие выходные, 27 и 28 июля, сообщает АГН «Москва».

Спасатели отметили, что в уик-энд всегда возрастает число отдыхающих. Также в спасательной службе уточнили, что за прошедшие выходные было спасено семь человек. Шестеро их них были в состоянии алкогольного опьянения.

Добавим, всего с начала лета было спасено 68 человек.