На первых этажах московских новостроек с начала года открылось 72 предприятия

В Москве с начала года на первых этажах новостроек по программе реновации открылось 72 предприятия, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что на сегодняшний день под заселение переданы 256 новостроек, в которых запроектировано более тысячи нежилых помещений. При этом половина из них используются под социально-бытовые предприятия.

Лидерами по количеству размещенных предприятий стали Северный (33 объекта), Троицкий и Новомосковский (по 18), а также Южный (14) административные округа, отметил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Власти Москвы отмечают, что создание рабочих мест в жилых районах или рядом с ними сократит маятниковую миграцию и нагрузку на транспортную систему столицы.

