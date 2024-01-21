На объектах критической инфраструктуры Ленобласти объявили повышенную готовность

Власти Ленинградской области ввели режим повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале региональной администрации.

Ночные налеты: Пожар над «Новатэком» в Ленобласти мог спровоцировать беспилотник ВСУ

«Подразделения охраны и силовые структуры получили приказы на уничтожение БПЛА в случае их обнаружения на прилегающих территориях», - говорится в публикации.

В ночь на воскресенье в порту Усть-Луга Ленинградской области загорелся терминал компании «Новатэк». Пострадавших нет.

На прошлой неделе произошел пожар на петербургском складе Wildberries в Шушарах. Огонь распространился на площади около 70 тысяч квадратных метров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиЛенинградская Область

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