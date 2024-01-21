На объектах критической инфраструктуры Ленобласти объявили повышенную готовность
Власти Ленинградской области ввели режим повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале региональной администрации.
«Подразделения охраны и силовые структуры получили приказы на уничтожение БПЛА в случае их обнаружения на прилегающих территориях», - говорится в публикации.
В ночь на воскресенье в порту Усть-Луга Ленинградской области загорелся терминал компании «Новатэк». Пострадавших нет.
На прошлой неделе произошел пожар на петербургском складе Wildberries в Шушарах. Огонь распространился на площади около 70 тысяч квадратных метров, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru