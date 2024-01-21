На объектах критической инфраструктуры Ленобласти объявили повышенную готовность

«Подразделения охраны и силовые структуры получили приказы на уничтожение БПЛА в случае их обнаружения на прилегающих территориях», - говорится в публикации.

В ночь на воскресенье в порту Усть-Луга Ленинградской области загорелся терминал компании «Новатэк». Пострадавших нет.

На прошлой неделе произошел пожар на петербургском складе Wildberries в Шушарах. Огонь распространился на площади около 70 тысяч квадратных метров, передает «Радиоточка НСН».

