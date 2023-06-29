На нескольких участках МКАД перекроют движение
В ночь на 30 июня в Москве закроют движение на нескольких участках МКАД. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«Будет временно закрыто движение для транспорта на нескольких участках МКАД в связи с проведением работ», - объяснили в ведомстве.
Отмечается, что движение будет закрыто в районе пересечения МКАД и Сколковского шоссе. Ограничение будет действовать с 1:00 до 5:00.
В день мятежа ЧВК «Вагнер» в Москве усилили меры безопасности. В районе Ясенево установили блокпост с гранатометом и БТР, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru