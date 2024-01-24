На набережной Южного порта появится понтонный бассейн и водная игровая площадка

На набережной Южного порта появится искусственная река, понтонный бассейн на открытом воздухе, плавучие бани, сухой фонтан и водная игровая площадка. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В рамках проекта редевелопмента бывшей промышленной территории Южного порта планируется реорганизовать прибрежную зону Москвы-реки», – добавил он.

По словам главного архитектора столицы, Сергея Кузнецова, реализация новых проектов станет частью большой программы ревитализации береговой линии.

«Мы наблюдаем хороший тренд, когда девелоперы в своих проектах учитывают идентичность места застройки и развивают ее в архитектуре и ландшафтном дизайне», – заявил он.

Преобразования профинансируют компании FORMA, Level Group, Aеон Девелопмент и Ферро-Строй. Объединившись, инвесторы реализуют на территории три проекта.

