На МЦД введут в эксплуатацию восемь остановок до конца года

В рамках развития Московских центральных диаметров (МЦД) в этом году откроют восемь остановочных пунктов. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. По его словам, реконструкция будет завершена на платформах «Тимирязевская», «Лианозово» и «Белорусская». Также закончится строительство остановок «Ольгино» и «Курская». Будет сдана соединительная ветка между Киевским и Смоленским направлениями МЖД.

«МЦД – это крупнейший транспортный проект Москвы и Московской области. По сути, это новое наземное метро. Программа развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом диаметральных маршрутов на период 2019-2024 годы утверждена Мэром Москвы Сергеем Собяниным и генеральным директором ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым», – отметил Загрутдинов.

Он рассказал, что в рамках реконструкции остановочного пункта «Тимирязевская» на объекте предусмотрено строительство подземного пассажирского вестибюля с распределительным залом и реконструкция существующего подземного пешеходного перехода, который интегрирован с одноимённой станцией метрополитена. Платформу «Лианозово» перенесут на 350 метров в сторону Дмитровского шоссе, чтобы её северный подземный вестибюль соединился со строящейся станцией метрополитена «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии.

На «Белорусской» и «Курской» предусмотрена реконструкция пассажирских платформ с навесами, строительство подземных вестибюлей и подземных пешеходных переходов. На остановочном пункте «Ольгино» в Московской области построят пассажирскую платформу с навесами от осадков на всю длину и пассажирский вестибюль.

Говоря о строительстве новой соединительной ветви между Киевским и Смоленским направлениями Московской железной дороги, глава Депстроя уточнил, что предусмотрена укладка 8,6 км двух главных путей и строительство трёх новых остановок: «Кутузово», «Тестовская» («Камушки») и «Поклонная». В рамках проекта возведут мосты через Москва-реку и пути Киевского направления МЖД, а также железнодорожную эстакаду в районе СИТИ.

