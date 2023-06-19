На Мироновской улице в Москве появится детский сад на 125 мест
На Мироновской улице в районе Соколиная гора полностью возведены монолитные железнобетонные конструкции детского сада. На сегодняшний день рабочие заканчивают отделочные работы, производится монтаж мебели и оборудования.
Здание находится по адресу улица Мирновская, до 46. Оно рассчитано на 125 детей.
Мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно заявлял, что создание качественных социальных объектов является важной частью развития районов и одна из основных задач, которая стоит перед городскими властями и застройщиками. С 2011 года в столице построено более 900 социальных объектов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru