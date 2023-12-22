На Лужнецкой набережной появится городская площадь и торговая галерея

На Лужнецкой набережной благоустроят набережную, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства в Правительстве Москвы Андрей Бочкарёв.

«На Лужнецкой набережной планируется обустроить городскую площадь, продолжением которой станет многофункциональная галерея протяженностью более 500 метров», – сказал он.

Реконструкция создаст маршрут от Парка Горького и Нескучного Сада до «Лужников». Объект станет центральным благоустроенным общественным пространством, объединив творческие и спортивные студии, рестораны и торговую галерею.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в свою очередь подчеркнул, что к 2026 году через Лужнецкую набережную будут проходить большинство маршрутов в районе Воробьевых гор и Парка Горького.

Уточняется, что благоустройство Лужнецкой набережной запланировано в рамках строительства многофункционального комплекса Luzhniki Collection. Девелопером проекта выступает Инвестиционная группа АБСОЛЮТ.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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