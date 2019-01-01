На конкурс «Планета Москва» уже поступило более 2 тыс фотографий
Более 300 участников прислали свои фотографии на конкурс «Планета Москва» менее чем за неделю до завершения приема работ. Такие цифры привели в департаменте градостроительной политики Москвы.
Приёмок работ и заявок на конкур закончится 21 июля. После того, как жюри определит финалистов, стартует онлайн голосование в социальных сетях. На сегодняшний день поступило уже около двух тысяч фотографий, причём, не только от москвичей.
Конкурс городской фотографии организован уже седьмой год подряд. «Планета Москва» проводится в пяти главных номинациях: «Москва и москвичи. Комфортный город»; «Городской пейзаж»; «Архитектура Москвы. Связь времен»; «Динамика мегаполиса»; «Строители в лицах. Ветераны - строители».
Церемонии награждения победителей состоится в парке «Зарядье» 17 августа.
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