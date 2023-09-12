На конкурс «Это у нас семейное» поступило более 60 тыс заявок
За неделю на конкурс «Это у нас семейное» поступило более 60 тысяч заявок, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу конкурса.
Прием заявок начался 4 сентября. Представлены команды из 89 регионов. К некоторым семьям присоединились родственники из-за рубежа.
Наибольшую активность проявили жители Москвы и области, Санкт-Петербурга, Свердловской, Нижегородской областей, Краснодарского края, Башкортостана. Также заявки поступают из новых регионов.
Конкурс «Это у нас семейное» является новым проектом президентской платформы «Россия - страна возможностей».
Появление нового семейного конкурса 1 сентября анонсировал президент России Владимир Путин. Глава государства уточнил, что проект призван продемонстрировать, как семейные традиции передаются от одного поколения к другому, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru