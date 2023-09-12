На конкурс «Это у нас семейное» поступило более 60 тыс заявок

За неделю на конкурс «Это у нас семейное» поступило более 60 тысяч заявок, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу конкурса.

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Прием заявок начался 4 сентября. Представлены команды из 89 регионов. К некоторым семьям присоединились родственники из-за рубежа.

Наибольшую активность проявили жители Москвы и области, Санкт-Петербурга, Свердловской, Нижегородской областей, Краснодарского края, Башкортостана. Также заявки поступают из новых регионов.

Конкурс «Это у нас семейное» является новым проектом президентской платформы «Россия - страна возможностей».

Появление нового семейного конкурса 1 сентября анонсировал президент России Владимир Путин. Глава государства уточнил, что проект призван продемонстрировать, как семейные традиции передаются от одного поколения к другому, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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