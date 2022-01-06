На Камчатке зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,4
6 января 202200:52
Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН зарегистрировал землетрясение на полуострове магнитудой 5,4, передает ТАСС.
Эпицентр природного явления располагался в 218 км от села Никольского. Очаг находился на глубине 70 км.
Отмечается, что жители Петропавловск-Камчатского почувствовали подземный толчок. Разрушений и пострадавших нет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru