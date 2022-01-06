На Камчатке зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,4

Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН зарегистрировал землетрясение на полуострове магнитудой 5,4, передает ТАСС.

Эпицентр природного явления располагался в 218 км от села Никольского. Очаг находился на глубине 70 км.

Отмечается, что жители Петропавловск-Камчатского почувствовали подземный толчок. Разрушений и пострадавших нет.



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ФОТО: Пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю
ТЕГИ:Камчатка
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