На Камчатке зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,4

Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН зарегистрировал землетрясение на полуострове магнитудой 5,4, передает ТАСС.



Эпицентр природного явления располагался в 218 км от села Никольского. Очаг находился на глубине 70 км.

Отмечается, что жители Петропавловск-Камчатского почувствовали подземный толчок. Разрушений и пострадавших нет.





