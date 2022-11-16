На Камчатке задержали обвиняемого в гибели восьми туристов гида

Следователи на Камчатке задержали гида, который вел группу туристов на Ключевской вулкан, на котором при восхождении погибли восемь туристов и еще один сопровождающий, сообщили в СУ СК РФ по Камчатскому краю.

Названы основные причины трагедии на Ключевской сопке

30-летний мужчина задержан. Отмечается, что он участвовал в организации восхождения туристов и сопровождал их на туристическом маршруте.

Ранее на Камчатке группа в составе 12 человек, совершавшая восхождение на Ключевской вулкан, обратилась в спасательную службу. Спустя сутки стало известно, что шесть альпинистов погибли. Позже их число возросло до девяти. Троих выживших эвакуировали спасатели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Нескоромный
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