На Камчатке задержали обвиняемого в гибели восьми туристов гида

30-летний мужчина задержан. Отмечается, что он участвовал в организации восхождения туристов и сопровождал их на туристическом маршруте.

Ранее на Камчатке группа в составе 12 человек, совершавшая восхождение на Ключевской вулкан, обратилась в спасательную службу. Спустя сутки стало известно, что шесть альпинистов погибли. Позже их число возросло до девяти. Троих выживших эвакуировали спасатели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

