На Камчатке пресекли контрабандный ввоз 700 литров алкоголя из Кореи

Сотрудники погрануправления по восточному арктическому району ФСБ пресекли попытку ввезти на территорию России контрабандой почти 700 литров алкоголя, заявила пресс-служба ведомства.

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Груз направлялся из южнокорейского порта Пусан.

«В балластных цистернах судна пограничники обнаружили более 667 литров различных алкогольных напитков и 222 блока сигарет», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

В беседе с «Радиоточкой НСН» директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз рассказал, что только 20% отечественного конька производится из российского винограда, остальное - из импортных коньячных дистиллятов плюс фальсификат.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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