На Камчатке пресекли контрабандный ввоз 700 литров алкоголя из Кореи
Сотрудники погрануправления по восточному арктическому району ФСБ пресекли попытку ввезти на территорию России контрабандой почти 700 литров алкоголя, заявила пресс-служба ведомства.
Груз направлялся из южнокорейского порта Пусан.
«В балластных цистернах судна пограничники обнаружили более 667 литров различных алкогольных напитков и 222 блока сигарет», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.
В беседе с «Радиоточкой НСН» директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз рассказал, что только 20% отечественного конька производится из российского винограда, остальное - из импортных коньячных дистиллятов плюс фальсификат.
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