На губернатора ХМАО Комарову написали заявление о дискредитации ВС РФ

Причиной послужили высказывания губернатора на встрече с жителями Нижневартовска 15 октября. Комарова заявила, что военные могут недополучать обмундирование и снаряжение из-за того, что регион не готовился к спецоперации на Украине.

В своем заявлении Рябцев написал, что высказывания главы ХМАО направлены на дискредитацию Вооруженных сил России и содержат призыв к воспрепятствованию использования армии.

В конце сентября на рассмотрение Госдумы внесли проект закона об ответственности за дискредитацию бойцов Росгвардии. Максимальное наказание составит 15 лет лишения свободы, сообщает «Радиоточка НСН».

