На губернатора ХМАО Комарову написали заявление о дискредитации ВС РФ
Тюменский общественник Юрий Рябцев подал заявление в полицию на губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО) Наталью Комарову и обвинил ее в дискредитации российской армии, пишет портал 86.ru.
Причиной послужили высказывания губернатора на встрече с жителями Нижневартовска 15 октября. Комарова заявила, что военные могут недополучать обмундирование и снаряжение из-за того, что регион не готовился к спецоперации на Украине.
В своем заявлении Рябцев написал, что высказывания главы ХМАО направлены на дискредитацию Вооруженных сил России и содержат призыв к воспрепятствованию использования армии.
В конце сентября на рассмотрение Госдумы внесли проект закона об ответственности за дискредитацию бойцов Росгвардии. Максимальное наказание составит 15 лет лишения свободы, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru