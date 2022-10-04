На «Госуслугах» можно записаться добровольцем на спецоперацию
Граждане России могут записаться добровольцами для участия в спецоперации на портале «Госуслуги», сообщает «РЕН ТВ».
Там появился соответствующий раздел, где россияне могут оставить заявку на вступление в добровольческий отряд. Требование -находиться в запасе ВС РФ, иметь военно-учетную специальность. Предельный возраст для рядового и сержантского состава – до 50 лет, младшие офицеры – до 60 лет, старшие офицеры – до 65 лет.
Призыву подлежат только люди, которые годны к прохождению службы по состоянию здоровья.
Также появилась форма для подачи жалоб на нарушения в рамках призыва по мобилизации. Она сделана для тех, у кого есть основания для отсрочки, но они все равно получили повестку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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