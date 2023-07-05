На гендиректора «Яндекса» составили протокол за ЛГБТ-информирование детей

Отмечается, что протокол был зарегистрирован судом 5 июля. Дата его рассмотрения еще не назначена, подчеркивается в сообщении.

Ранее онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» оштрафовали на миллион рублей за показ фильмов с демонстрацией нетрадиционных сексуальных отношений. Отмечалось, что сервис признали виновным в распространении среди несовершеннолетних с использованием интернета информации с демонстрацией ЛГБТ, сообщает «Радиоточка НСН».

