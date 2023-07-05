На гендиректора «Яндекса» составили протокол за ЛГБТ-информирование детей

Участок мирового судьи района Замоскворечье в Москве зарегистрировал административный протокол, который составлен на гендиректора «Яндекса» Артема Савиновского за распространение в интернете информации об ЛГБТ среди детей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на суд.

Онлайн-кинотеатр Start оштрафовали за ЛГБТ-контент

Отмечается, что протокол был зарегистрирован судом 5 июля. Дата его рассмотрения еще не назначена, подчеркивается в сообщении.

Ранее онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» оштрафовали на миллион рублей за показ фильмов с демонстрацией нетрадиционных сексуальных отношений. Отмечалось, что сервис признали виновным в распространении среди несовершеннолетних с использованием интернета информации с демонстрацией ЛГБТ, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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