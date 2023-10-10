На Феодосийской улице построят новый образовательный комплекс
10 октября 202311:44
На юго-западе Москвы построят образовательный комплекс на 1525 детей дошкольного и школьного возраста, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Участок площадью около трех гектаров находится на улице Феодосийская, владение ½ в Южном Бутове.
Уточняется, что в комплекс войдут детский сад на 350 мест и школа на 1175 учеников.
«Строительство новых образовательных зданий позволяет не только обеспечить детей учебными местами, но и развивать социальную инфраструктуру столичных районов на перспективу», - добавила Княжевская.
Она добавила, что архитектурный облик и другие дизайнерские решения будут разработаны на следующем этапе реализации проекта.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru