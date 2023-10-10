На Феодосийской улице построят новый образовательный комплекс

О восьмибалльных дорожных пробках сегодня вечером предупредили жителей Москвы Четыре человека пострадали в ДТП, в котором столкнулись скорая помощь и уборочная техника Нейросеть в Москве научили находить новообразования на МРТ головного мозга Третьяковка впервые за 65 лет открыла выставку работ Николая Рериха В Московских школах могут увеличить время школьного обеда В Московском регионе сегодня ожидается мокрый снег