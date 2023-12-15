На четвертом участке Южной рокады завершается строительство дороги

Строительство отрезка дороги основного хода протяженностью более двух километров по улице Верхние Поля завершается на четвертом участке Южной рокады, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«На четвертом участке Южной рокады, проходящем по улице Верхние Поля от МКАД до улицы Марьинский Парк, завершается формирование улично-дорожной сети общей протяженностью 4 километра. На финальном этапе находится строительство дороги основного хода и реконструкция проектируемого проезда №1, примыкающего к улице Верхние Поля», – отметил заммэра.

Новый участок дороги основного хода с тремя полосами движения в каждую сторону по улице Верхние Поля почти завершен, а в рамках реконструкции проектируемого проезда №1 завершается устройство разворота.