На четвертом участке Южной рокады завершается строительство дороги
Строительство отрезка дороги основного хода протяженностью более двух километров по улице Верхние Поля завершается на четвертом участке Южной рокады, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«На четвертом участке Южной рокады, проходящем по улице Верхние Поля от МКАД до улицы Марьинский Парк, завершается формирование улично-дорожной сети общей протяженностью 4 километра. На финальном этапе находится строительство дороги основного хода и реконструкция проектируемого проезда №1, примыкающего к улице Верхние Поля», – отметил заммэра.
Новый участок дороги основного хода с тремя полосами движения в каждую сторону по улице Верхние Поля почти завершен, а в рамках реконструкции проектируемого проезда №1 завершается устройство разворота.
Заканчиваются работы по модернизации инженерных коммуникаций в районе улицы Верхние Поля, добавил генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генпроектировщик и генподрядчик строительства ряда участков Южной рокады) Юрий Кравцов.
По его словам, в будущем году будет благоустроено почти два гектара прилегающей к улично-дорожной сети территории.
Южная рокада соединит МКАД, Кутузовский проспект, Мичуринский проспект, проспект Вернадского, Ленинский проспект, Профсоюзную улицу, Варшавское шоссе, Пролетарский проспект, Каширское шоссе и Люблинскую улицу.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что три путепровода строят на пересечении Южной рокады с Московским скоростным диаметром.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru