Мясников: Сваренные макароны и рис, оставленные на ночь в холодильнике, полезны

Сваренные макароны и рис, оставленные на ночь в холодильнике, полезны для здоровья, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.

Так, по его словам, рис и макароны содержат быстрые углеводы, но большое количество крахмала в этих продуктах превращается в резистентный крахмал" после ночи в холодильнике, то есть, «вредные» свойства этих продуктов нивелируются.