Мясников: Сваренные макароны и рис, оставленные на ночь в холодильнике, полезны
Сваренные макароны и рис, оставленные на ночь в холодильнике, полезны для здоровья, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
Так, по его словам, рис и макароны содержат быстрые углеводы, но большое количество крахмала в этих продуктах превращается в резистентный крахмал" после ночи в холодильнике, то есть, «вредные» свойства этих продуктов нивелируются.
До этого Мясников рассказал, что разовое употребление напитков с сахарозаменителями не причинит вреда, однако при включении в рацион на постоянной основе они могут нанести серьезный урон организму. Российские медики говорят об этом последние лет 15, если не до 20. Наконец-то опасность сахарозаменителей начали осознавать ВОЗ и СМИ. Пить можно только чай, кофе, чистую воду и хорошее вино — все остальное вредно, передает его слова Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мясников: Сваренные макароны и рис, оставленные на ночь в холодильнике, полезны
- Путин заявил, что жилищные условия в 2023 году улучшили почти семь млн человек
- Армия Израиля получила контроль над правительственными зданиями ХАМАС
- Мосгорсуд оставил блогера Блиновскую под домашним арестом до января 2024 года
- В ЦБ рекомендовали россиянам отключать VPN при оплате счетов через интернет
- СМИ: В Германии призвали выдворить из страны «беженку Меркель» за антисемитизм
- Курс доллара опустился ниже 91 рубля
- СМИ: замглавы Минтранса Чалик может покинуть пост до конца года
- Суд приговорил бизнесмена Батурина к шести годам колонии за мошенничество
- В аэропорту Шереметьево появился комплекс для противодействия беспилотникам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru