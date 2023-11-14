Мясников: Сваренные макароны и рис, оставленные на ночь в холодильнике, полезны

Сваренные макароны и рис, оставленные на ночь в холодильнике, полезны для здоровья, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.

Так, по его словам, рис и макароны содержат быстрые углеводы, но большое количество крахмала в этих продуктах превращается в резистентный крахмал" после ночи в холодильнике, то есть, «вредные» свойства этих продуктов нивелируются.

«Для сердца и сосудов!»: Диетолог объяснила пользу вина для здоровья

До этого Мясников рассказал, что разовое употребление напитков с сахарозаменителями не причинит вреда, однако при включении в рацион на постоянной основе они могут нанести серьезный урон организму. Российские медики говорят об этом последние лет 15, если не до 20. Наконец-то опасность сахарозаменителей начали осознавать ВОЗ и СМИ. Пить можно только чай, кофе, чистую воду и хорошее вино — все остальное вредно, передает его слова Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Александр МясниковПродукты

Горячие новости

Все новости

партнеры