МВД задержало владельцев публиковавших фейки о бизнесменах Telegram-каналов
Полиция задержала владельцев сети Telegram-каналов, которые публиковали фейки о высокопоставленных лицах и требовали деньги за удаление информации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр МВД.
Мошенников выявили сотрудники управления «К».
«Установлено, что злоумышленники создали сеть Telegram-каналов, суммарное число подписчиков которых достигло 900 тысяч. Эти площадки использовались для целенаправленного и синхронного размещения заказных материалов, содержащих заведомо ложную, дискредитирующую информацию в отношении крупных бизнесменов, топ-менеджеров госкорпораций, высокопоставленных должностных лиц», — рассказали в МВД.
За удаление контента, порочащего честь и деловую репутацию, потерпевшим предлагали перевести крупные денежные суммы через криптокошельки. У соглашавшихся выплатить деньги вымогали крупные суммы ежемесячно.
Столичный главк МВД возбудил уголовные дела по статье «Вымогательство».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru