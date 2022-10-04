МВД задержало владельцев публиковавших фейки о бизнесменах Telegram-каналов

Полиция задержала владельцев сети Telegram-каналов, которые публиковали фейки о высокопоставленных лицах и требовали деньги за удаление информации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр МВД.

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«Установлено, что злоумышленники создали сеть Telegram-каналов, суммарное число подписчиков которых достигло 900 тысяч. Эти площадки использовались для целенаправленного и синхронного размещения заказных материалов, содержащих заведомо ложную, дискредитирующую информацию в отношении крупных бизнесменов, топ-менеджеров госкорпораций, высокопоставленных должностных лиц», — рассказали в МВД.

За удаление контента, порочащего честь и деловую репутацию, потерпевшим предлагали перевести крупные денежные суммы через криптокошельки. У соглашавшихся выплатить деньги вымогали крупные суммы ежемесячно.

Столичный главк МВД возбудил уголовные дела по статье «Вымогательство».

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ФОТО: РИА Новости
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