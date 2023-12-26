МВД РФ объявило в розыск командующего ВВС Украины Олещука

Командующего Воздушными силами Украины Николая Олещука объявили в розыск. Соответствующая информация появилась в базе российского МВД.

МВД РФ объявило в розыск экс-директора «Радио Свобода» Марию Гессен

В карточке указано, что Олещука разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ, однако по какой именно - не уточняется.

В октябре Следственный комитет РФ заочно обвинил Олещука и других представителей украинского военного руководства в терроризме.

Ранее МВД РФ объявило в розыск создателя сериала «Масяня» Олега Куваева (признан иноагентом по решению Минюста РФ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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