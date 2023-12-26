МВД РФ объявило в розыск командующего ВВС Украины Олещука
26 декабря 202317:47
Командующего Воздушными силами Украины Николая Олещука объявили в розыск. Соответствующая информация появилась в базе российского МВД.
В карточке указано, что Олещука разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ, однако по какой именно - не уточняется.
В октябре Следственный комитет РФ заочно обвинил Олещука и других представителей украинского военного руководства в терроризме.
Ранее МВД РФ объявило в розыск создателя сериала «Масяня» Олега Куваева (признан иноагентом по решению Минюста РФ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru