МВД: Разгром украинских колл-центров снизил IT-преступность в России

По словам главы МВД, каждое четвертое преступление в стране совершается с использованием IT-технологий.

«Однако за три месяца текущего года их количество заметно сократилось – на 8,5%. По мнению специалистов, это свидетельствует о том, что в данном процессе были массово задействованы кол-центры, расположенные на Украине, и обезвреженные в ходе специальной военной операции ВС РФ», — приводит слова Колокольцева «МВД Медиа».

