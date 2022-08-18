МВД: Разгром украинских колл-центров снизил IT-преступность в России
IT-преступность в России снизилась на 8,5% за первый квартал 2022 года на фоне ликвидации колл-центров на Украине в ходе российской военной спецоперации. Об этом сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на совещании министров внутренних дел и общественной безопасности государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
По словам главы МВД, каждое четвертое преступление в стране совершается с использованием IT-технологий.
«Однако за три месяца текущего года их количество заметно сократилось – на 8,5%. По мнению специалистов, это свидетельствует о том, что в данном процессе были массово задействованы кол-центры, расположенные на Украине, и обезвреженные в ходе специальной военной операции ВС РФ», — приводит слова Колокольцева «МВД Медиа».
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