МВД: Разгром украинских колл-центров снизил IT-преступность в России

IT-преступность в России снизилась на 8,5% за первый квартал 2022 года на фоне ликвидации колл-центров на Украине в ходе российской военной спецоперации. Об этом сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на совещании министров внутренних дел и общественной безопасности государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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По словам главы МВД, каждое четвертое преступление в стране совершается с использованием IT-технологий.

«Однако за три месяца текущего года их количество заметно сократилось – на 8,5%. По мнению специалистов, это свидетельствует о том, что в данном процессе были массово задействованы кол-центры, расположенные на Украине, и обезвреженные в ходе специальной военной операции ВС РФ», — приводит слова Колокольцева «МВД Медиа».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПреступностьВладимир КолокольцевМВД РФ
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