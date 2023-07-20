МВД признало существенную нехватку полицейских в России

В МВД рассказали о нехватке полицейских в России. Об этом сообщила представитель ведомства Ирина Волк.

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Однако, по ее словам, силовики успешно решают все поставленные перед ними задачи, контролируя оперативную обстановку в стране.

На сегодняшний день раскрываемость преступлений в России достигла исторического максимума - 99%, отметила Волк.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что многие епархии испытывают кадровый дефицит священников, передает RT. Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев, в свою очередь, в беседе с НСН объяснил, почему в России не хватает священников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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