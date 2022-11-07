МВД попросило дополнить список наркотических и психотропных средств

Министерство внутренних дел России предложило добавить 12 веществ, ранее не подвергавшихся госконтролю, в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Данный проект постановления правительства размещен на федеральном сайте проектов нормативных правовых актов.

Врач назвал лекарства, которые могут привести к лишению водительских прав

В список МВД внесены ряд каннабиноидов и анальгетиков, а также наркосодержащие растения, например, Ипомея трехцветная (Ipomoea tricolor) и Турбина щитковидная (Turbina corymbosa).

Кроме того, авторы проекта заявили о необходимости ужесточить борьбу с кокаином. Его предложили перенести из списка веществ, оборот которых ограничен в нашей стране, в перечень запрещенных к обороту в России веществ.

Ранее стало известно, что импорт наркотических и психотропных средств в России подскочил в сорок раз. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: 77.мвд.рф
ТЕГИ:ПроектМВДНаркотики
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры