МВД опубликовало видео допроса подозреваемой в убийстве военкора Татарского

Министерство внутренних дел опубликовало видео допроса Дарьи Треповой, задержанной по подозрению в причастности к удавшемуся покушению на жизнь военного корреспондента Максима Фомина (Владлена Татарского) в Санкт-Петербурге.

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Ранее о задержании подозреваемой сообщили в Следственном комитете. Согласно предварительной версии, взрывное устройство было заложено в гипсовый бюст шахтера, который Трепова вручила в качестве подарка на творческом вечере Татарского в кафе на Университетской набережной Севреной столицы.

Известно, что до этого Дарья Трепова уже попадала в поле зрения правоохранителей. Так, в феврале 2022 года она арестовывалась на 10 суток по административной статье за участие в митинге против спецоперации. Судя по видео, девушка призналась, что передала взрывоопасный предмет погибшему.

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ФОТО: соцсети
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