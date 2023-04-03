МВД опубликовало видео допроса подозреваемой в убийстве военкора Татарского
Министерство внутренних дел опубликовало видео допроса Дарьи Треповой, задержанной по подозрению в причастности к удавшемуся покушению на жизнь военного корреспондента Максима Фомина (Владлена Татарского) в Санкт-Петербурге.
Ранее о задержании подозреваемой сообщили в Следственном комитете. Согласно предварительной версии, взрывное устройство было заложено в гипсовый бюст шахтера, который Трепова вручила в качестве подарка на творческом вечере Татарского в кафе на Университетской набережной Севреной столицы.
Известно, что до этого Дарья Трепова уже попадала в поле зрения правоохранителей. Так, в феврале 2022 года она арестовывалась на 10 суток по административной статье за участие в митинге против спецоперации. Судя по видео, девушка призналась, что передала взрывоопасный предмет погибшему.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru