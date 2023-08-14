МВД объявило в розыск трех украинских военачальников из-за обстрелов Донбасса
МВД России объявило в розыск трех украинских военачальников, которые обвиняются в обстрелах Донбасса, следует из базы ведомства.
Правоохранители разыскивают бывшего командующего украинскими десантно-штурмовыми войсками Евгения Мойсюка, экс-командующего оперативно-тактической группировкой «Восток» Игоря Палагнюка и начальника объединенного оперативного штаба в ООС Андрея Ковальчука. В карточках розыска указано, что военачальники разыскиваются по статье Уголовного кодекса РФ.
В июле Следственный комитет РФ заочно обвинил Мойсюка, Палагнюка и Ковальчука в обстрелах населенных пунктов Донбасса подразделениями военачальников. В результате погибли и были ранены более 100 человек, пишет Ura.ru.
Ранее МВД России объявило в розыск экс-министра обороны Украины Андрея Загороднюка, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru