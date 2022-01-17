Мужчина упал на рельсы на станции московского метро «Строгино»

16 января на рельсы первой станции упал пассажир. Для его спасения было отключено напряжение контактного рельса, сообщает «Интерфакс». Из-за человека на путях на данном участке были увеличены интервалы движения поездов.

Как считают очевидцы, упавший мог быть пьяным, ему оказывают помощь медики.

Ранее человек упал на рельсы в южной части Калужско-Рижской линии московского метро, из-за чего движение на ветке было затруднено.

