Мужчина упал на рельсы на станции московского метро «Строгино»
Движение поездов на участке Арбатско - Покровской линии московского метро пришлось прервать между станциями «Строгино» и «Кунцевская», сообщает телеканал «360».
16 января на рельсы первой станции упал пассажир. Для его спасения было отключено напряжение контактного рельса, сообщает «Интерфакс». Из-за человека на путях на данном участке были увеличены интервалы движения поездов.
Как считают очевидцы, упавший мог быть пьяным, ему оказывают помощь медики.
Ранее человек упал на рельсы в южной части Калужско-Рижской линии московского метро, из-за чего движение на ветке было затруднено.
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