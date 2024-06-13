Музей Победы на Поклонной горе откроет новую площадку ко Дню медика

Музей Победы на Поклонной горе откроет новую площадку «Тактическая медицина» 15 июня, в преддверии Дня медицинского работника.

Посетители там смогут более подробно узнать о работе полевых госпиталей в годы Великой Отечественной войны. Площадка также познакомит с азами оказания первой помощи. Все мероприятия пройдут бесплатно в рамках программы семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический».

Опытные инструкторы всех желающих обучат базовым навыками оказания первой помощи в экстремальных ситуациях – расскажут, как остановить кровотечение, как правильно накладывать тугие повязки и жгуты и проводить эвакуацию потерпевших.

Интерактивная зона с участием реконструкторов «Военный госпиталь» познакомит с работой полевых госпиталей в военные годы, на ней будут представлены медицинские инструменты и перевязочные материалы 1940-х годов.

На площадке Всероссийского студенческого корпуса спасателей специалисты покажут, как делать непрямой массаж сердца, познакомят с навыками спасения на воде, работой со спасательным инструментом и туристическим снаряжением.

В субботу около легендарной полуторки участники проекта «Голоса Победы» представят программу «Наше старое кино». Прозвучат стихи и песни военных лет. Для москвичей и гостей столицы проведут мастер-класс по популярным танцам середины ХХ века, а также викторину на знания кинематографа о Великой Отечественной войне.

В воскресенье на площадке «Фронтовая агитбригада» состоится концерт в исполнении коллективов «Элегия», «Завалинка» и «Желеника».

Около Музея Победы продолжат свою работу более 70 интерактивных площадок с элементами исторической реконструкции, воссоздающих атмосферу 40-х годов ХХ века. Гостям предложат присоединиться к квесту «Красноармейская книжка», а самым активным его участникам вручат призы. Москвичей и гостей столицы ждут эстафета «Мама, папа, я — спортивная семья!», пневматический тир, показательные заезды картинг клуба, игра в городки, гигантские шахматы и многое другое.

