Музей Победы 26 февраля запустит бесплатную школу вожатых

Музей Победы в Москве 26 февраля запускает бесплатную школу вожатых для молодых людей от 18 до 25 лет, сообщили в пресс-службе музея.

Отмечается, что вести занятия будут опытные педагоги и психологи. Слушатели познакомятся с основами психологии детей разного возраста, игротехникой, конфликтологией, смогут развить лидерские качества.

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Занятия будут проходить два раза в неделю, в понедельник и пятницу. По окончании курса слушатели получат специальный сертификат, а те, кто успешно пройдет финальное собеседование - приглашение на оплачиваемую работу в городской летний клуб для детей «Лето Побед».

Ранее сообщалось, что Музей Победы в День защитника Отечества предоставит мужчинам и детям до 14 лет возможность бесплатно посетить территорию мемориального комплекса на Поклонной горе.

Комплекс будет открыт с 10:00 до 22:00. Посетителям будет доступна специальная праздничная программа. Музей подготовил экспозицию Подвиг Армии», в которой представят раритеты – вооружение, письма и документы, награды и личные вещи бойцов. Для участия в экскурсиях, которые пройдут в 12:00 и 14:00, необходима предварительная регистрация, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба Музея Победы
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