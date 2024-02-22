Музей Победы 26 февраля запустит бесплатную школу вожатых

Занятия будут проходить два раза в неделю, в понедельник и пятницу. По окончании курса слушатели получат специальный сертификат, а те, кто успешно пройдет финальное собеседование - приглашение на оплачиваемую работу в городской летний клуб для детей «Лето Побед».

Ранее сообщалось, что Музей Победы в День защитника Отечества предоставит мужчинам и детям до 14 лет возможность бесплатно посетить территорию мемориального комплекса на Поклонной горе.

Комплекс будет открыт с 10:00 до 22:00. Посетителям будет доступна специальная праздничная программа. Музей подготовил экспозицию Подвиг Армии», в которой представят раритеты – вооружение, письма и документы, награды и личные вещи бойцов. Для участия в экскурсиях, которые пройдут в 12:00 и 14:00, необходима предварительная регистрация, передает «Радиоточка НСН».

