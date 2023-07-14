Музей городского хозяйства проведет мастер-классы и квесты на Московском урбанфоруме

Музей городского хозяйства Москвы проведет 27 мероприятий на Московском урбанистическом форуме, в программе — лекции, мастер-классы и экскурсии. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.

Так, в день открытия форума, 1 августа, представят лекции о коммунально-инженерной инфраструктуре «Анатомия города» и об истории многоквартирных домов «Жизнь в большом городе», а также рассказ об экспозиции. Кроме того, для детей пройдет мастер-класс «Строим мой район».

Далее, 7 августа, планируется практическое занятие «Путь воды. Из города в реки», а 10 августа - квест «Загадки большого города». В тематический день пешеходной навигации 16 августа для гостей проведут экскурсии «История развития системы пешеходной навигации» и «Да будет свет!» об истории освещения в столице. Кроме того, 10 сентября пройдут семейная викторина о городском хозяйстве и мастер-класс «Ящик инструментов».

Московский урбанистический форум будет проводиться 1 августа - 10 сентября на нескольких площадках столицы: в парке «Зарядье», олимпийском комплексе «Лужники», центральном выставочном зале «Манеж», выставочном центре «Гостиный двор».

