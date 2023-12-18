Мурашко: Заболеваемость туберкулезом в России за 10 лет снизилась вдвое
Заболеваемость туберкулезом в России снизилась в два раза за последние десять лет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Он отметил, что Всемирная организация здравоохранения исключила Российскую Федерацию из списка стран с высоким бременем туберкулеза.
Ранее он заявил, что бюджет Федерального фонда ОМС на следующие три года обеспечит рост оказания медпомощи и стабильность работы всей системы здравоохранения.
Он напомнил, что ранее для поддержки медработников, в первую очередь первичного звена, в стране ввели социальные выплаты. Сегодня, указал Мурашко, их получают уже свыше 950 тысяч медиков, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru