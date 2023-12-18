Мурашко: Заболеваемость туберкулезом в России за 10 лет снизилась вдвое

Заболеваемость туберкулезом в России снизилась в два раза за последние десять лет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он отметил, что Всемирная организация здравоохранения исключила Российскую Федерацию из списка стран с высоким бременем туберкулеза.

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Ранее он заявил, что бюджет Федерального фонда ОМС на следующие три года обеспечит рост оказания медпомощи и стабильность работы всей системы здравоохранения.

Он напомнил, что ранее для поддержки медработников, в первую очередь первичного звена, в стране ввели социальные выплаты. Сегодня, указал Мурашко, их получают уже свыше 950 тысяч медиков, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ЗдравоохранениеМедицина

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