Мурашко: В российские медвузы в этом году поступили почти 29 тысяч человек
В российские медицинские вузы в 2023 году поступили почти 29 тысяч человек. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что конкурс в медвузы министерства в этом году вырос и составил 12 человек на место. По словам Мурашко, пандемия и внимание к медицинской специальности делают ее интересной для школьников.
Ранее сообщалось, что переход на новую систему оплаты труда медиков планируется в России с 2025 года. Отмечалось, что в стране введут единую систему оплаты труда работников здравоохранения, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Уголовное дело об убийстве возбудили после пропажи фигуристки Горбачевой
- Times: Британия хочет убедить США и Германию передать Киеву дальнобойное оружие
- Минобороны России: перехвачен дрон ВСУ в акватории Черного моря
- Мосгорсуд отказался освободить Стрелкова из СИЗО
- Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости COVID-19 в РФ
- Венгрия заявила об ослаблении Евросоюза
- The Guardian: Прорыв фронта россиянами под Харьковом стал неожиданностью для ВСУ
- СМИ: Пропавшую фигуристку Горбачеву ищут на катере в Москве-реке
- Курс евро превысил 104 рубля впервые с 16 августа
- Собянин рассказал о подготовке к запуску движения поездов по МЦД-4
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru