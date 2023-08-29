Мурашко: В российские медвузы в этом году поступили почти 29 тысяч человек

Он отметил, что конкурс в медвузы министерства в этом году вырос и составил 12 человек на место. По словам Мурашко, пандемия и внимание к медицинской специальности делают ее интересной для школьников.

Ранее сообщалось, что переход на новую систему оплаты труда медиков планируется в России с 2025 года. Отмечалось, что в стране введут единую систему оплаты труда работников здравоохранения, передает «Радиоточка НСН».

