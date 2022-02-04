Мурашко: «Спутник V» получил постоянную регистрацию
Вакцина для профилактики коронавируса «Спутник V» прошла все этапы исследований и получила постоянную регистрацию в России. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Вакцина "Спутник V" — она уже зарегистрирована не на предварительных условиях, прошла полностью все этапы клинических исследований», — цитирует главу Минздрава РИА Новости.
Ранее российский препарат, который стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19, был одобрен на предварительных условиях после завершения первых двух фаз испытаний.
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