Мурашко: «Спутник V» получил постоянную регистрацию

Вакцина для профилактики коронавируса «Спутник V» прошла все этапы исследований и получила постоянную регистрацию в России. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В ВОЗ допустили признание организацией «Спутника V» в 2022 году

«Вакцина "Спутник V" — она уже зарегистрирована не на предварительных условиях, прошла полностью все этапы клинических исследований», — цитирует главу Минздрава РИА Новости.

Ранее российский препарат, который стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19, был одобрен на предварительных условиях после завершения первых двух фаз испытаний.

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Фото: facebook.com/MinzdravRu
ТЕГИ:МинздравВакцинаСпутник VКоронавирус
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