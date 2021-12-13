Мурашко рассказал о состоянии заразившихся «омикрон»-штаммом россиян
13 декабря 202122:07
Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что заразившиеся штаммом коронавируса «омикрон» россияне болеют без симптомов. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Мурашко, у многих из болеющих есть иммунитет к коронавирусу. Он добавил, что угрозы для их жизней нет, также не наблюдается ухудшения состояния.
Минздрав обратился в ЮАР для получения консультаций по лечению нового штамма.
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Заразились
10,0 млн+29 558 / сут.
Умерли
291 тыс.+1 121 / сут.
Выздоровели
8,8 млн+28 561 / сут.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru