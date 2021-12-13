Мурашко рассказал о состоянии заразившихся «омикрон»-штаммом россиян

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что заразившиеся штаммом коронавируса «омикрон» россияне болеют без симптомов. Об этом сообщает РИА Новости.

ВОЗ: «омикрон» менее опасен, чем «дельта»

По словам Мурашко, у многих из болеющих есть иммунитет к коронавирусу. Он добавил, что угрозы для их жизней нет, также не наблюдается ухудшения состояния.

Минздрав обратился в ЮАР для получения консультаций по лечению нового штамма.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: facebook.com/MinzdravRu
ТЕГИ:Омикрон-штаммМинздрав
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры