Мурашко рассказал о состоянии заразившихся «омикрон»-штаммом россиян

По словам Мурашко, у многих из болеющих есть иммунитет к коронавирусу. Он добавил, что угрозы для их жизней нет, также не наблюдается ухудшения состояния.



Минздрав обратился в ЮАР для получения консультаций по лечению нового штамма.





