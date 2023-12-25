Мурашко: Работу систем здравоохранения усилят на Новый Год

«В период длинных новогодних и рождественских каникул работа всей системы ... должна быть усилена, а граждане должны иметь возможность получать качественную медицинскую помощь», — подчеркнул министр, указав на необходимость вовремя предоставлять назначенные пациентам лекарства.

Мурашко поручил усилить контроль за работой служб, которые участвуют в оказании скорой и неотложной медпомощи в регионах. Также министр призвал обратить внимание на укомплектованность выездных бригад.

