Мурашко: Работу систем здравоохранения усилят на Новый Год
Российская система здравоохранения будет работать в усиленном режиме в период новогодних праздников. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на оперативном совещании со своими заместителями, передает РИА Новости.
«В период длинных новогодних и рождественских каникул работа всей системы ... должна быть усилена, а граждане должны иметь возможность получать качественную медицинскую помощь», — подчеркнул министр, указав на необходимость вовремя предоставлять назначенные пациентам лекарства.
Мурашко поручил усилить контроль за работой служб, которые участвуют в оказании скорой и неотложной медпомощи в регионах. Также министр призвал обратить внимание на укомплектованность выездных бригад.
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