Мурашко призвал сузить основания для смены пола
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал сузить основания для смены пола в России до медицинских показаний. Его слова приводит РИА Новости.
Согласно статистике, отметил он, один такой случай приходится на четыре тысячи новорожденных детей. И не все среди получивших документы о смене пола впоследствии его меняли.
Мурашко отметил, что необходимость сменить пол связана со связанными с формированием пола нарушениями, в том числе эндокринные, врожденные и наследственные заболевания.
15 июня в 10:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Мальчик или девочка. Почему в России хотят запретить смену пола?».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru