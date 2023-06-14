Мурашко призвал сузить основания для смены пола

Согласно статистике, отметил он, один такой случай приходится на четыре тысячи новорожденных детей. И не все среди получивших документы о смене пола впоследствии его меняли.

Мурашко отметил, что необходимость сменить пол связана со связанными с формированием пола нарушениями, в том числе эндокринные, врожденные и наследственные заболевания.

15 июня в 10:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Мальчик или девочка. Почему в России хотят запретить смену пола?».

