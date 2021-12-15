Мурашко: механизм выдачи сертификатов по антителам прорабатывается

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в настоящее время прорабатывается алгоритм сдачи тестов на антитела к коронавирусу и выдачи сертификатов по их результатам, сообщает ТАСС.

В России начнут выдавать COVID-сертификаты привитым иностранными вакцинами

По его словам, предложения по данной теме, «в целом были озвучены».

«Конкретные механизмы сейчас прорабатываются», - сказал он.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что россияне, неофициально переболевшие коронавирусом, смогут получить соответствующий сертификат после прохождения анализа на наличие антител, сообщает RT.

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Фото: facebook.com/MinzdravRu
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирусМинздрав
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