Мурашко: механизм выдачи сертификатов по антителам прорабатывается
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в настоящее время прорабатывается алгоритм сдачи тестов на антитела к коронавирусу и выдачи сертификатов по их результатам, сообщает ТАСС.
По его словам, предложения по данной теме, «в целом были озвучены».
«Конкретные механизмы сейчас прорабатываются», - сказал он.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что россияне, неофициально переболевшие коронавирусом, смогут получить соответствующий сертификат после прохождения анализа на наличие антител, сообщает RT.
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