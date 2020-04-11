Муфтий Ингушетии скончался в больнице в результате коронавируса

Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов умер в больнице. Духовный лидер был инфицирован коронавирусом нового типа COVID-19, сообщили в Минздраве Ингушетии.

«К сожалению, муфтий скончался сегодня днем», — сообщил собеседник РИА Новости.

Первичный тест Мартазанова на COVID-19 показал положительный результат, дополняет Газета. ru.

Отмечается, что муфтий был доставлен в больницу с подозрением на коронавирус и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН назвал несколько условий, которые помогут надзорным органам и властям в целом приблизить победу над коронанавирусом.

«Актуальность, своевременность проводимых мероприятий. Я бы рекомендовал (надзорным органам – прим. НСН) меньше увлекаться частностями, а использовать правовые нормы, которые даны, но которые я пока не вижу: пресечение, закрытие, проведение мониторинга исполнения принятых мероприятий. Также необходимо давать более внятные и ответственные предложения, на основании которых политики и управленцы принимают решения. Пока этого нет», - сказал эксперт.

