Мост через Москву-реку в сторону улицы Мясищева будет построен в 2025 году
Строительство автомобильного моста через Москву-реку, который соединит Мнемниковскую пойму с Филевским парком, завершится в 2025 году. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Длина моста составит 231 метр, на нем будут организованы по две полосы движения в каждом направлении.
«Новый мост в створе улицы Мясищева позволит жителям Филевского парка с удобством добираться до станции метро «Мневники» Большой кольцевой линии», - отметил Загрутдинов.
В общей сложности на территории поймы будет построено 17 километров дорог. Помимо моста, рабочие строят путепровод через основной ход Северо-Западной хорды в сторону Рублевского шоссе, два подземных пешеходных перехода и надземный пешеходный переход в районе Москворецкого дендропарка.
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