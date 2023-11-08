Мост через Москву-реку в сторону улицы Мясищева будет построен в 2025 году

Строительство автомобильного моста через Москву-реку, который соединит Мнемниковскую пойму с Филевским парком, завершится в 2025 году. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Длина моста составит 231 метр, на нем будут организованы по две полосы движения в каждом направлении.

«Новый мост в створе улицы Мясищева позволит жителям Филевского парка с удобством добираться до станции метро «Мневники» Большой кольцевой линии», - отметил Загрутдинов.

В общей сложности на территории поймы будет построено 17 километров дорог. Помимо моста, рабочие строят путепровод через основной ход Северо-Западной хорды в сторону Рублевского шоссе, два подземных пешеходных перехода и надземный пешеходный переход в районе Москворецкого дендропарка.

