Мособлсуд проверит законность приговора американской баскетболистке Грайнер
Мособлсуд рассмотрит жалобу на приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер, осужденной в России за контрабанду наркотиков без цели сбыта на девять лет в колонии общего режима, и проверит его законность. Об этом, сославшись на пресс-службу суда, сообщил ТАСС 25 октября.
На судебном процессе Грайнер сможет присутствовать при помощи видеосвязи из СИЗО. Защитник Грайнер выразил надежду, что срок заключения его доверительницы удастся сократить.
Ранее Госдеп США призвал Россию отпустить Бриттни Грайнер. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+6 578 / сут.
Умерли
390 тыс.+84 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+12 912 / сут.
- Сбербанк рассказал о крупнейшей в своей истории кибератаке
- Премьер Норвегии выступил за поддержание контактов с Россией
- ЕС срочно выделит Украине €1 млрд для восстановления энергоснабжения
- Макрон призвал США сесть за стол переговоров для урегулирования украинского конфликта
- WhatsApp пришёл в себя после глобального сбоя
- СМИ: Магазины Zara в России останутся с названием «Новая мода»
- Станция метро загорелась в центре Стамбула
- Офис Зеленского допустил обмен главы «Мотор Сич» Богуслаева на пленных ВСУ
- Патриарх Кирилл заявил об опасности ядерной катастрофы
- Стремоусов: Фронт на херсонском направлении держится стабильно
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru