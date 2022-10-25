Мособлсуд проверит законность приговора американской баскетболистке Грайнер

Мособлсуд рассмотрит жалобу на приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер, осужденной в России за контрабанду наркотиков без цели сбыта на девять лет в колонии общего режима, и проверит его законность. Об этом, сославшись на пресс-службу суда, сообщил ТАСС 25 октября.

Байден сообщил о напряженной работе над обменом Бриттни Грайнер

На судебном процессе Грайнер сможет присутствовать при помощи видеосвязи из СИЗО. Защитник Грайнер выразил надежду, что срок заключения его доверительницы удастся сократить.

Ранее Госдеп США призвал Россию отпустить Бриттни Грайнер. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:ПриговорСуд
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры