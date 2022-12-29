Москвичи уже направили участникам СВО 8,5 тыс. теплых вещей и более 20 тыс. открыток и писем
Целый ряд акций в поддержку жителей новых территорий и участников специальной военной операции состоялся в этом году в Москве, в них приняли участие тысячи горожан. Старшее поколение вязало теплые вещи своими руками, а школьники и педагоги, подопечные социальных учреждений, посетители центров госуслуг писали открытки и письма с поздравлениями.
Так, 16 декабря в городе завершилась благотворительная акция «Поделись теплом» проекта «Московское долголетие». Москвичи вязали теплые мужские вещи и писали письма с новогодними поздравлениями для российских военных. С 1 декабря к акции присоединились более 10 тысяч человек от семи до 80 лет, которые передали более 8,5 тысячи теплых вещей и свыше 5 тысяч писем и открыток для бойцов. Отмечается, что горожане связали более пяти тысяч пар носков, более тысячи пар варежек и перчаток, свитеры, шапки и шарфы.
В акции также приняли участие лидеры клубов центров долголетия, молодежный совет комплекса социального развития, преподаватели проекта, Московский городской совет ветеранов, подопечные реабилитационно-образовательных и реабилитационных учреждений, служба психологической помощи, сотрудники Главархива, посетители центров «Мои документы», волонтеры и многие другие.
Вместе с посылками москвичи приносили сладкие подарки и необходимые вещи, в частности, балаклавы, термобелье и многое другое. Кроме того, жители города отправили российским бойцам более пяти тысяч писем и открыток со словами поддержки, пожеланиями победы и скорейшего возвращения.
Все подарки доставят участникам спецоперации до наступления Нового года.
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