Москвичи смогут увидеть метеорный поток Леониды в ночь на 18 ноября
Москвичи смогут наблюдать за потоком Леониды в ночь на 18 ноября, рассказала ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская, передает РИА Новости.
По ее словам, в столице ожидается малооблачная погода с морозом, что и позволит горожанам наблюдать за необычным явлением природы. Специалисты считают, что лучше всего «падение звезд» будет видно глубокой ночью – после двух часов.
Прошлый метеорный поток пришелся на начало октября, тогда россияне могли увидеть поток Дракониды. Известны случаи, когда активность потока достигала 100-400 метеоров в час.
Ранее астроном, популяризатор науки, доктор физико-математических наук Дмитрий Вибе рассказал «Радиоточке НСН», что в ближайшее время никакие экстренные космические происшествия не прогнозируются. По его словам, о потенциальной угрозе из космоса ученые узнают за десятилетия. Можно обойтись значительно мягкими средствами, не такими, как в фильме «Армагеддон». Один из них был испробован в прошлом году – это кинетический удар, когда берется сравнительно небольшой спутник, чтобы ударить по приближающемуся астероиду, добавил эксперт.
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