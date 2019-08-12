Москвичи примут участие в третьей проверке системы онлайн-голосования

Третья проверка системы электронного голосования пройдёт 21 августа в столице. Как сообщается на официальном сайте мэрии города, жители ответят в рамках тестирования на вопросы о социальной и транспортной инфраструктуре, детских центрах развития и круглосуточных сервисах Москвы.

Отмечается, что, например, жители Зеленограда будут отвечать на вопросы относительно объектов инфраструктуры своих районов. Также они смогут рассказать, каких объектов им не хватает: отдельной ветки скоростного трамвая, бассейнов, велосипедных дорожек или пешеходных зон.

Добавим, что тестирование системы необходимо, чтобы выявить и устранить её возможные несовершенства. Для участия в тестировании нужно подать заявку в электронных выборах с 12 по 21 августа. Горожанам, которые уже это сделали, регистрироваться повторно не нужно.

Напомним, ранее систему уже тестировали дважды. Проверка прошла успешно, система работала без функциональных сбоев.

