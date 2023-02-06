Москвичи несут цветы к посольству Турции в память о жертвах землетрясения

Москвичи приносят цветы, свечи и записки к посольству Турции. Жители столицы скорбят по погибшим в результате землетрясения в республики.

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В социальных сетях появились фотографии, сделанные у посольства Турции в России. На снимках видно, что к зданию дипмиссии москвичи начали приносить цветы в память о погибших жителях республики в результате землетрясения.

По последним данным, в Турции погиб 1121 человек, ранены 7634. В Сирии погибших 430, более 1300 пострадавших.

Ранее президент России Владимир Путин провел переговоры с лидером Сирии Башаром Асадом. Принято решение о направлении в республику спасателей МЧС. Также путин должен провести переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает НСН.

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:МоскваЗемлетрясениеТурция
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