Москвичи несут цветы к посольству Турции в память о жертвах землетрясения
Москвичи приносят цветы, свечи и записки к посольству Турции. Жители столицы скорбят по погибшим в результате землетрясения в республики.
В социальных сетях появились фотографии, сделанные у посольства Турции в России. На снимках видно, что к зданию дипмиссии москвичи начали приносить цветы в память о погибших жителях республики в результате землетрясения.
По последним данным, в Турции погиб 1121 человек, ранены 7634. В Сирии погибших 430, более 1300 пострадавших.
Ранее президент России Владимир Путин провел переговоры с лидером Сирии Башаром Асадом. Принято решение о направлении в республику спасателей МЧС. Также путин должен провести переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает НСН.
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