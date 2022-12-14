Москвичи чаще всего передают в штабы «Москва помогает» новогодние наборы со сладостями
Новогодние наборы со сладостями – наиболее распространённые подарки, которые передают для детей на так называемых новых территориях в штабы «Москва помогает». Об этом информирует мэрия российской столицы.
Вторыми по популярности подарками оказались детские игрушки. Также волонтеры активно приносят книги. Что касается военных, то им чаще всего приносят тёплые носки.
Точки приёма новогодних подарков в рамках проекта «Москва помогает» заработали с 9 декабря на 19 фестивальных площадках «Московских сезонов». Помимо веще и предметов гигиены в этих же пунктах все желающие могут оставить поздравления с Новым годом для участников специальной военной операции.
Все вещи, которые передаются волонтёрам, должны быть новыми, в упаковке и с бирками. С 1 декабря 21 пункт «Москва помогает» открылся в Парке Горького, других городских парках, а также в садах имени Баумана и «Эрмитаж».
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