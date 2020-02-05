Москвичей ждет самая холодная ночь зимы

Синоптики сообщили, что жителей Московского региона на этой неделе ждет самая холодная ночь за всю нынешнюю зиму. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, заметное похолодание произойдет в предстоящие выходные. Синоптик сообщил, что в ночь на воскресенье столбик термометра в Москве опустится до -15 градусов. В Подмосковье ожидается -12..-17, а местами на востоке области до -20-ти.

Днем в выходные потеплеет до – 5..-11 градусов.

Далее жителей столичного региона будет ждать потепление, сообщает сайт «Подмосковье сегодня». В начале новой неделе синоптики прогнозируют снова оттепель.

В Гидрометцентре сообщили, что в столичном регионе из-за ветра и гололедицы объявлен «желтый» уровень погодной опасности.



