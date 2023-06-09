Москвичей предупредили о похолодании в предстоящие выходные
В субботу и воскресенье не ожидается осадков, как и на всей следующей неделе, отметил в эфире НСН синоптик Александр Шувалов.
На предстоящих выходных москвичей ждет похолодание, температура воздуха будет не выше +18 градусов, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью НСН.
Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская сообщила РИА Новости, что во второй половине дня 9 июня в Москве ожидаются кратковременные дожди, грозы и до +26 градусов. Александр Шувалов отметил, что жители Московского региона находятся на температурных «качелях».
«Мы находимся на качелях вот уже третью неделю. Сегодня очень теплый день. А в ночь на субботу пойдет холодный фронт, температура понизится довольно прилично – до +16… +18 градусов. Это будет максимальная температура завтра днем. Суббота и воскресенье будут без осадков, а также почти вся следующая неделя. Температура до вторника до +20 градусов, а после вторника температура опять начнет расти. Уже к 15-16 июня будет +25 градусов гарантированно», - сказал Шувалов.
Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что лето в Москве будет «раскачиваться» почти весь июнь. По его словам, купальный сезон будет отложен на вторую половину месяца, а настоящая жара наступит только в июле, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru