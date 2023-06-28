Москвичей предупредили о ливне и граде в среду и четверг

Сообщается, что сильный дождь пройдет в некоторых районах столицы с 19:00 по 02:00, а в четверг с 9 утра до 9 вечера на город обрушится град, грозы и ливни.

Спасатели советуют парковать свои машины подальше от деревьев, а ппешеходов - обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

