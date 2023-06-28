Москвичей предупредили о ливне и граде в среду и четверг

В Москве с вечера среды ожидаются ливни с градом, порывы ветра будут достигать до 17 метров в секунду. Об этом сообщает столичное управление МЧС.

Московское метеобюро: В четверг и пятницу выпадет почти половина месячной нормы осадков

Сообщается, что сильный дождь пройдет в некоторых районах столицы с 19:00 по 02:00, а в четверг с 9 утра до 9 вечера на город обрушится град, грозы и ливни.

Спасатели советуют парковать свои машины подальше от деревьев, а ппешеходов - обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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